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На пост омбудсмена Петербурга выдвинулись десять человек

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга получило десять заявок от кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в регионе, сообщила пресс-служба Закса. Должность вакантна с тех пор, как Александр Шишлов по итогам сентябрьских выборов избрался в Заксобрание от партии "Яблоко".

Руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова, кандидатуру которой поддерживает Шишлов, выдвинута совместно общественными организациями "Ночлежка", "ГАООРДИ" и региональным отделением "Российского красного креста".

Бывшего детского омбудсмена Петербурга Светлану Агапитову выдвинули общественная организация "Милосердие" и Фонд содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции "Общественный контроль".

Депутаты Закса прошлого созыва Ольга Ходунова (КПРФ) и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") выдвинуты, соответственно, руководителем фракции КПРФ в нынешнем созыве Закса Романом Кононенко и муниципальным советом округа Гавань.

Главу администрации муниципалитета Семеновский Сергея Лаптева выдвинул депутат Закса от "Единой России" Алексей Макаров. Педагога ОБЖ Сергея Иванова выдвинула фракция ЛДПР Закса.

Председатель благотворительного фонда "С любовью в сердце" Павел Любимов выдвинут этим фондом.

Совет муниципалитета № 65 предложил Евгения Никольского, общественная организация "Досудебная претензия" - Александра Бойченко, организация "Не все равно" - Илью Черменева.

Спикер Закса Александр Бельский через пресс-службу отметил, что выборы будут непростыми и что каждый кандидат заслуживает глубокого уважения.

"Предыдущий уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Владимирович Шишлов, который теперь возглавляет одну из фракций петербургского парламента, настолько поднял профессиональную планку, что рассматривать кандидатуры его преемников нам придется по самым жестким критериям", - сказал он.

Петербург Закс Александр Шишлов Александр Бельский Единая Россия Яблоко КПРФ Ольга Штанникова Светлана Агапитова Ночлежка

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