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Омбудсмен Петербурга решил покинуть должность в связи с избранием в парламент города

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский омбудсмен Александр Шишлов подал заявление в Законодательное собрание с просьбой освободить его от полномочий уполномоченного в связи с избранием в новый созыв парламента и несовместимостью этих статусов, сообщил Шишлов "Интерфаксу" во вторник.

"Я направил в Законодательное собрание заявление о том, что в связи с избранием прошу меня освободить от этой должности. Законодательное собрание должно подготовить постановление, еще, как сказано в законе, провести консультации с федеральным уполномоченным и принять постановление", - сказал Шишлов.

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На его взгляд, на это потребуется около двух недель, при этом в среду уже состоится первое заседание Закса седьмого созыва. "Завтра я буду сидеть на двух стульях, получается так", - уточнил Шишлов.

Впоследствии Заксобрание должно объявить выборы нового уполномоченного по правам человека в Петербурге. На подготовку документов и согласование с федеральным омбудсменом также потребуется время, подчеркнул Шишлов, по его предположению, новый омбудсмен в Петербурге может появиться примерно через три месяца.

Шишлов предложит на этот пост нынешнего руководителя аппарата уполномоченного Ольгу Штанникову. На его взгляд, она сможет сохранить выстроенный аппарат и стиль работы, который Шишлов считает максимально эффективным.

Как сообщалось, Шишлов избрался в Заксобрание Петербурга по списку "Яблока", его кандидатуру фракция предложит на пост спикера.

Петерург Александр Шишлов

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