"Роскосмос" и НАСА задумались о совместных тренировках для "перекрестных" полетов на МКС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" и НАСА рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщила руководитель пилотируемой программы НАСА Кэти Людерс на пресс-конференции.

"Мы очень рады прогрессу с ними (с "Роскосмосом" - ИФ) по этому вопросу, российская сторона начинает оценивать возможность тренироваться в скафандрах НАСа, а также возможность совместных тренировок, а мы в свою очередь спланируем, как это будет проходить", - заявила Людерс, отвечая на вопрос о переговорах по поводу "перекрестных" полетов на МКС с российской стороной.

Также Людерс отметила, что процесс рассмотрения межправительственных соглашений с Россией продолжается и уже достигнуты определенные успехи.

"Касательно перекрестных полетов, российская сторона, опираясь на количество успешных миссий SpaceX, согласились продолжить рассмотрение наших межправительственных соглашений, в рамках которых американский астронавт полетит на "Союзе" и российский космонавт полетит на кораблях SpaceX. Мы продолжим рассматривать возможность полетов на кораблях Boeing", - сказала Людерс.

Ранее руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщал о переговорах по возможным полётам российских космонавтов в составе миссии Crew Dragon на корабле компании SpaceX и участии американских астронавтов в полётах к станции на "Союзах".

"На прошлой неделе я был в Москве, общался с коллегами из "Роскосмоса". Пытался продвинуть это соглашение. Мы внесли небольшие изменения, готовим соглашение к тому, чтобы "Роскосмос" подал его на рассмотрение своему министерству. Наша цель - осенью 2022 года иметь космонавта в рамках миссии Dragon Crew-5 и, по договору, на безвозмездной основе, в тот же временной промежуток иметь американца на "Союзе"", - сказал Монтальбано на пресс-конференции миссии Crew Dragon-3 в октябре.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о перекрёстных полётах.

В апреле 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

"Идут разговоры о перекрестных полетах, когда представитель американского сегмента будет лететь на нашем корабле, и представитель российского сегмента будет лететь на американском корабле. С точки зрения технической и мы, и американцы, профессионалы, кто работает в этой среде, согласны, что это правильный и нужный подход", - сказал Крикалев.

По его словам, для этого "требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне".

"Бюрократическая работа продолжается, по технике мы считаем, что это правильная схема", - добавил он.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты – на американских. В 2020 году НАСА сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

19 марта 2021 года в "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что с НАСА ведутся переговоры о "перекрестных" полетах, но договоренность пока не достигнута.