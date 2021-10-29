Попова не увидела необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19

Заболевших среди приезжающих в РФ из-за границы не более 1%

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии у оперативного штаба планов по закрытию границ РФ с другими странами из-за распространения коронавируса.

"На сегодня таких условий нет. Необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе Вести на канале "Россия 1".

Она добавила, что "завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование". "И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", - уточнила Попова.

В марте 2020 года на фоне распространения заболеваемости коронавирусом в мире РФ закрыла свои внешние границы и авиасообщение. Постепенное открытие началось летом прошлого года в связи с улучшением эпидситуации РФ.

Границы открываются со странами, в которых отмечается благоприятная эпидемиологическая обстановка. На сегодняшний день их более 60.