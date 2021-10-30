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В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

Заразился еще 40 251 человек, умерли 1 160 пациентов

В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 251 случай, это новое максимальное значение за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Уже дважды на этой неделе число новых случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 40 тысяч. Для того, чтобы разорвать цепочки распространения вируса, в стране до 7 ноября объявлены нерабочие дни.

В Москве заболели еще 7 267 человек, в Санкт-Петербурге - 3 578, в Московской области - 2 680. В пятерку по числу новых пациентов также входят Самарская область (1 405 случаев) и Нижегородская область (815).

Еще 787 новых случаев COVID-19 зафиксировано в 787 - в Воронежской области, 708 - в Свердловской области, 701 - в Крыму, 688 - в Пермском крае, 680 - в Красноярском крае, 672 - в Башкирии, 625 - в Ростовской области, 598 - в Смоленской области, 580 - в Ульяновской области, 550 - в Саратовской области, 521 - в Омской области.

Кроме того, 491 заболевших - в Челябинской области, 485 - в Брянской области, 478 - в Иркутской области, 464 - в Алтайском крае, 449 - в Архангельской области, 437 - в Ставропольском крае, 434 - в Волгоградской области, 422 - в Хабаровском крае, 411 - в Оренбургской области.

По 398 новых пациентов - в Удмуртии, Тверской области, 397 - в Калининградской области, 390 - в Липецкой области, 371 - в Пензенской области, 365 - в Вологодской области, 359 - в Ленинградской области, 358 - в Коми, по 349 новых диагнозов в Новосибирской области, Курской области. 347 - в Севастополе, 345 - в Забайкальском крае, 340 - в Белгородской области, 337 - в Тюменской области, 321 - в Владимирской области, 309 - в Орловской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

За минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 1 160 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 97, в Петербурге - 76, в Краснодарском крае - 43.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 472 тыс. 797 случаев коронавирусной инфекции, 237 380 умерших и 7 млн 331 тыс. 424 выписанных, в том числе 28 909 выписаны за последние сутки.

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