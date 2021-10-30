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Прокурор Ингушетии организовал проверку ДТП, в котором погибли мать и младенец

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту ночного ДТП в Назрани с участием автомобилей "Камаз" и "ВАЗ-211540", сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе надзорного ведомства в субботу.

"В момент ДТП в легковом автомобиле находилось 11 членов одной семьи, из которых 9 несовершеннолетние", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате инцидента 36-летняя женщина и ее новорожденный ребенок погибли. Остальные восемь детей не пострадали и после медицинского осмотра отпущены домой.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место ДТП выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будут выяснены причины и условия, способствовавшие дорожно-транспортному происшествию, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль.

Ранее МВД по республике сообщало, что поздно ночью 29 октября на ФАД "Кавказ" в районе Назрановской крепости водитель автомобиля "ВАЗ-2115", предположительно, совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем "Камаз", двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка "ВАЗа", при доставлении в больницу скончался новорожденный ребенок.

По предварительным данным, еще 8 несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля доставлены в больницу.

Ингушетия

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