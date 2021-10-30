Пожар в жилом доме на Чукотке унес жизни четырех детей и двух взрослых

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пожар, в котором погибли шесть человек, произошел в одном из населенных пунктов Чукотского автономного округа, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры региона.

Как рассказали в пресс-службе, трагедия случилась 29 октября около 23:40 местного времени в селе Инчоун Чукотского района. В результате пожара в жилом доме погибли четверо детей 2020, 2018, 2017 и 2015 года рождения и двое взрослых.

Причина пожара устанавливается. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, сообщает ведомство.

В пресс-службе отметили, что Следственное управление СКР по Чукотскому АО возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Уточняется, что при пожаре погибли четверо детей в возрасте от одного года до шести лет и две женщины в возрасте 49 лет. Возгорание произошло в ночь с 29 на 30 октября в одной из квартир одноэтажного жилого дома. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.