Дом в чукотском селе Инчоун, где при пожаре погибли шесть человек, был аварийным

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Проверка, проведенная после пожара в чукотском селе Инчоун, где погибли шесть человек, выявила ряд нарушений жилищного и пожарного законодательства, сообщила в понедельник прокуратура региона.

"Сгоревший жилой двухквартирный дом в марте текущего года был признан аварийным и подлежащим сносу по представлению прокуратуры района. Вместе с тем мер, направленных на выселение из самовольно занятого людьми жилья, администрацией села не принято", - говорится в сообщении.

Также установлено, что оповещение жителей о пожаре осуществлялось без использования рупоров, поскольку они были неисправны.

Кроме того, при тушении пожара добровольная пожарная дружина использовала только одну пожарную мотопомпу. На балансе села числятся две мотопомпы, однако неизвестно, где хранится вторая.

Также прокуратура установила, что пострадавшие в пожаре семьи находились в социально опасном положении, однако на профилактический учет поставлены не были, в единую базу не включены, из-за этого с ними не проводилась индивидуальная профилактическая работа, не оказывалась социальная помощь.

Прокурор района потребовал от главы сельского поселения, начальника управления социальной политики администрации района, директора муниципального предприятия "Айсберг", обслуживающего жилфонд села, устранить выявленные нарушения.

Как сообщалось, 29 октября в селе Инчоун Чукотского района произошёл пожар в одноэтажном жилом доме, в результате чего погибли четверо детей в возрасте от одного года до шести лет и две женщины 49 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).