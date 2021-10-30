Умер диктор Игорь Кириллов

Игорь Кириллов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Советский и российский ведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни, сообщает Первый канал.

"Печальная новость, которая пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время", и образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения: с интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать", - сказал ведущий программы "Новости" на Первом канале.

Кириллову было 89 лет. Он родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

В 1955 - 1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). Позднее начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера Музыкальной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Работал также как режиссёр-постановщик, литературовед, киновед. Через два с половиной месяца после прихода на телевидение вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов.

Был диктором программы "Время" более 20 лет, последний раз вел ее 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на Центральном телевидении СССР. Возглавлял дикторский отдел на Первом канале с 1968 года по 1989 год.

С 1965 года до конца 1980-х годов (часто в паре с Анной Шатиловой) вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади. C 1992 по 1994 год был комментатором, с 1994 по 2000 год - консультантом службы генерального продюсера ЗАО "Телекомпания ВИD".

До 2006 года ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая, с 1996 по 2011 год читал текст перед ежегодной минутой молчания 9 мая. С апреля 1995 года работал диктором-консультантом Отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира "Первого канала".

Профессор, академик Международной академии театра и кино. Лауреат Государственной премии СССР (1977), народный артист СССР (1988), награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней и многими другими наградами.