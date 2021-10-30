Что произошло за день: суббота, 30 октября

В России выявили более 40 тысяч заболевших COVID, умер диктор Игорь Кириллов, против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели дело

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России побит антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки. Коронавирус диагностировали еще у 40 251 человека, скончались 1 160 пациентов.

- Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Президент РФ, в частности, призвал страны "двадцатки" нормализовать денежно-кредитную политику и не допустить роста глобальной инфляции, а также поддерживать стабильность глобальных энергетических рынков. Он также заявил о необходимости скорейшего взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации.

- Физический поток по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в систему Германии упал до нуля. Газопровод перешел в реверсный режим - с запада на восток. В "Газпроме" заявили, что "колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей".

- На 90-м году жизни умер легендарный диктор Игорь Кириллов. Он много лет вел программу "Время", его голос можно было услышать во время трансляций парадов Победы.

- Против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Утром стало известно о задержании девушки. Ранее в интернете была опубликована фотография, на которой девушка в стрингах и футболке позировала на фоне собора.

- Минздрав РФ рекомендовал применять "Спутник Лайт" для повторной вакцинации. Министр Михаил Мурашко заявил, что при первичной вакцинации именно двухкомпонентным препаратом формируется качественная защита от вируса.

- Россиянка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира. Она побила рекорд Евгении Канаевой, которая является 17-кратной чемпионкой.