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Патрушев заявил о готовности РФ хранить отработанное ядерное топливо из других стран

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в преддверии климатического саммита в Глазго заявил, что Россия готова принимать на хранение отработанное ядерное топливо (ОЯТ) из других стран.

"С учетом всей производственной цепочки от добычи сырья до производства электроэнергии атомная станция выбрасывает в атмосферу почти в 70 раз меньше CO2, чем угольные ТЭС. И в три раза меньше, чем даже "зеленая" солнечная энергетика", - сказал он в субботу в интервью газете "Комсомольская правда".

Как заявил Патрушев, "отработанное же ядерное топливо Россия хранит безопасно для окружающей среды на территории своей страны и готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии 21 века".

Он отметил, что Россия выступает за развитие ядерной энергетики в качестве альтернативы станциям на ископаемом топливе и продвигает эту инициативу на всех международных климатических площадках.

Климатический саммит COP26 пройдет с 31 октября по 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

ОЯТ Николай Патрушев COP26 Глазго

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