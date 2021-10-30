РВСН передали региональным больницам кислород для лечения коронавируса

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) оказали помощь региональным медицинским учреждениям в части добычи жидкого медицинского кислорода, сообщил в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Эти действия были предприняты в соответствии с запросами глав субъектов РФ, отмечается в сообщении.

Процесс проводится с использованием разработанной и поставленной в РВСН в рамках выполнения Государственного оборонного заказа станции транспортабельной азотокислорододобывающей СТАД-100.

Станция СТАД-100, согласно результатам государственных и межведомственных испытаний выдает медицинский кислород с объемной долей 99,8%. Впервые опытные образцы станции СТАД-100 были представлены на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в военно-патриотическом парке "Патриот". А в августе 2021 года на форуме "Армия-2021" были представлены серийные агрегаты, которые прошли испытания и поставлены в соединения PBCH. Производительность одной станции по добыче жидкого кислорода составляет 2 200 кг в сутки.

В медицинские учреждения Удмуртской Республики поставлено более двух тонн жидкого кислорода. В воинских частях РВСН приступили к формированию запасов жидкого медицинского кислорода для массовой помощи больницам.

Готовится ввод в эксплуатацию станций в Ясненском соединении Оренбургской области и Татищевском соединении Саратовской области, что позволит поставлять региональным учреждениям до девяти тонн жидкого кислорода в сутки.