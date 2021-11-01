Центральный военный округ передал ковид-больницам 26 тонн кислорода

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Центральный военный округ передал больницам десяти регионов 26 тонн сжиженного кислорода для помощи больным с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба округа.

Кислород передали авиационные части ЦВО, дислоцированные в Челябинской области, Пермском, Красноярском краях, а также аэродромы военно-транспортной авиации ВСК России в Оренбурге и Ульяновске. Они помогли больницам Курганской, Кировской, Челябинской, Ульяновской, Оренбургской областей, Пермского, Красноярского краев, а также Удмуртии, Марий Эл, Башкирии.

Военные напомнили, что делятся с больницами кислородом по поручению президента Владимира Путина и по указаниям министра обороны Сергея Шойгу, это происходит без ущерба боеготовности авиационных частей округа.

Военные используют жидкий медицинский кислород в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушных судов для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании. Кислород вырабатывают автомобильные кислорододобывающие станции.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 российских регионов. В состав округа входит несколько заграничных объектов: российские военные базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб округа расположен в Екатеринбурге.