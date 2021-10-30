Результаты экзит-полов на местных выборах в Грузии оказались противоречивыми

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Экзит-полы, проведенные в ходе второго тура выборов в органы местного самоуправления в Грузии, показали противоположные результаты.

Так, канал "Имеди" сообщает о лидерстве в Тбилиси кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" - действующего мэра Кахи Каладзе. Согласно данным экзит-пола компании Gorbi, на которые ссылается "Имеди", Каладзе набрал 57,2% голосов избирателей, кандидат в мэры от оппозиционного "Единого национального движения" (ЕНД) Никанор Мелия - 42,8%.

В Рустави, по данным Gorbi, также лидирует представитель правящей партии Нино Лацабидзе, набравшая 53,8% голосов, представитель ЕНД Давид Киркитадзе набрал 46,2%. В Кутаиси лидирует еще один кандидат от "Грузинской мечты" Иосеб Хахалеишвили с 51,9%, представитель ЕНД Хатия Деканоидзе получила 48,1%. В Батуми лидирует также кандидат от "Грузинской мечты" Арчил Чиковани, набравший 50,8%, представитель ЕНД Георгий Киртадзе набрал 49,2%.

"Имеди" сообщила, что в рамках экзит-пола были опрошены 17 тысяч человек на 150 избирательных участках, погрешность может составлять, как считают в Gorbi, 2,5%.

Между тем оппозиционный телеканал "Мтавари архи" в субботу вечером опубликовал данные экзит-пола, по которым в пяти самых крупных городах, включая Тбилиси, победили кандидаты от оппозиции. Канал уточнил, что это предварительные данные.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что за час до закрытия избирательных участков во всех 20 муниципалитетах, где проходит второй тур местных выборов, побеждают ее кандидаты. "По данным на 17:00 действительно были данные, что кандидаты от оппозиции в двух муниципалитетах подходят к проходному барьеру в 50% голосов избирателей, но уже к 19:00 ситуация изменилась, и наши кандидаты побеждают во всех муниципалитетах", - сказал Кобахидзе.