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ЦИК Грузии оценил почти в 50% явку избирателей во втором туре местных выборов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Во втором туре выборов в органы местного самоуправления Грузии, состоявшихся в субботу, активность избирателей составила 49,9%, - сообщил ЦИК страны.

"Для избирательной администрации именно в эти часы наступает самое ответственное время, когда на избирательных участках идет процесс подсчета голосов", - сказала на брифинге пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

Победу в состоявшихся выборах в 20 муниципалитетах празднуют как представители правящей партии "Грузинская мечта", так и оппозиционной партии "Единое национальное движение". Официальные данные по итогам выборов ЦИК обнародует к утру воскресенья.

Грузия Натия Иоселиани ЦИК Грузии

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