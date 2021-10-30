Угрожавший полицейским житель Петербурга погиб при задержании

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Пушкинском районе Петербурга применили табельное оружие, отражая нападение вооруженного мужчины, сообщили "Интерфаксу" в субботу в региональном главке МВД.

По данным главка, вечером в субботу житель дома на улице школьной в поселке Шушары сообщил в полицию о том, что его жена якобы упала на стекло и порезалась. Прибывшие на место сотрудники у входа в подъезд встретили мужчину, который, увидев полицейских, бросился бежать.

"На требование остановиться мужчина выхватил нож и, размахивая им, направился в сторону правоохранителей. В соответствии с законом "О полиции" один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего", - сообщили в главке.

Отмечается, что от полученных ранений мужчина скончался. В квартире, куда направлялись полицейские, обнаружена сожительница погибшего с множественными колото-резаными ранениями; женщину госпитализировали.

В связи с инцидентом проводится проверка.