Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Угрожавший полицейским житель Петербурга погиб при задержании

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Пушкинском районе Петербурга применили табельное оружие, отражая нападение вооруженного мужчины, сообщили "Интерфаксу" в субботу в региональном главке МВД.

По данным главка, вечером в субботу житель дома на улице школьной в поселке Шушары сообщил в полицию о том, что его жена якобы упала на стекло и порезалась. Прибывшие на место сотрудники у входа в подъезд встретили мужчину, который, увидев полицейских, бросился бежать.

"На требование остановиться мужчина выхватил нож и, размахивая им, направился в сторону правоохранителей. В соответствии с законом "О полиции" один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего", - сообщили в главке.

Отмечается, что от полученных ранений мужчина скончался. В квартире, куда направлялись полицейские, обнаружена сожительница погибшего с множественными колото-резаными ранениями; женщину госпитализировали.

В связи с инцидентом проводится проверка.

Санкт-Петербург

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 октября

Пандемия коронавируса

Блокпосты на въездах в Севастополь за день развернули 207 машин

Блокпосты на въездах в Севастополь за день развернули 207 машин

СКР начал расследование после обстрела поселка в Донбассе с помощью беспилотника

Пандемия коронавируса

Мурашко рекомендовал применять "Спутник Лайт" для повторной вакцинации

Мурашко рекомендовал применять "Спутник Лайт" для повторной вакцинации

Путин призвал страны G20 нормализовать денежно-кредитную политику

В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

Патрушев заявил о готовности РФ хранить отработанное ядерное топливо из других стран

Умер диктор Игорь Кириллов

Умер диктор Игорь Кириллов

Приставы начали процедуру принудительного взыскания с Facebook 17 млн рублей

Пандемия коронавируса

В Забайкальском крае ввели новые ограничения на период нерабочей недели

В Забайкальском крае ввели новые ограничения на период нерабочей недели
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });