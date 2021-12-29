Сибиряк отправится в колонию-поселение за "преступление против порядка управления"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Новосибирске приговорил к полутора года колонии-поселения, который на автозаправке навел на бойцов Росгвардии пневматический пистолет. Как сообщили в областном управлении СК, подсудимый признан виновным "в преступлении против порядка управления".

Следствие и суд установили, что 5 июля 2021 года на АЗС подсудимый угрожал сотрудникам Росгвардии "применением насилия, а именно направлял в их сторону газобаллонный, пневматический пистолет, внешне схожий с огнестрельным оружием". Росгвардейцы спрятались за патрульной машиной и предупредили мужчину, что если он бросит оружие, они начнут стрелять из автомата Калашникова. Тот бросил пистолет, и его задержали.

Подсудимому вменили ч.1 ст. 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).