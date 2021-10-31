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Участнице съемок на фоне Исаакиевского собора не стали избирать меру пресечения

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга отказал в мере пресечения местной жительнице Ирине Волковой, обвиняемой в оскорблении чувств верующих, сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.

Следствие просило избрать в отношении Волковой запрет определенных действий. "Суд отказал. Доводы следствия предположительны", - говорится в сообщении.

Против удовлетворения ходатайства выступил прокурор, поясняя, что отсутствуют основания. Сама Волкова не возражала против предлагаемой СК меры.

Между тем, по данным пресс-службы, в процессе были озвучены "показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами".

Вину женщина признала и раскаялась. "Заигралась немножко в инстаблогера. Сделала фотографии без ума, так вышло, а затем уже подумала. Все будет удалено и больше такого не будет", - сказала Волкова в суде, сообщает пресс-служба.

Она сообщила, что зарабатывает, оказывая женщинам услуги по уходу за собой, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Волковой инкриминировано преступление по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ).

Как полагает следствие, летом 2020 года фигурантка, находясь у православного храма - музея-памятника "Исаакиевский собор" - "действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела". Материалы были опубликованы в интернете. Этим, по версии следствия, женщина оскорбила верующих.

Как сообщалось, Волкова была задержана накануне. Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на фотографию женщины в стрингах и футболке, позировавшей у Исаакиевского собора, и потребовали от властей принять меры. Между тем в пресс-службе Исаакиевского собора заявляли, что не собираются обращаться в правоохранительные органы из-за снимка.

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