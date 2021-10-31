Что произошло за день: воскресенье, 31 октября

Число заболевших COVID за сутки в России приблизилось к 41 тысяче, в Риме завершилась встреча G20

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлены рекордные 40 993 случая заражения коронавирусом. В Москве заболели 7 603 человека, в Санкт-Петербурге - 3 597, в Московской области - 2 737. В целом по стране скончались еще 1 158 пациентов.

- В Риме завершилась встреча "группы двадцати". Стороны, в частности, договорились довести уровень вакцинации от COVID в мире до 70% к середине 2022 года и предпринимать меры для ограничения глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия. Они не обозначили сроки отказа от выработки электроэнергии с использованием угля.

- Участнице съемок на фоне Исаакиевского собора не стали избирать меру пресечения. Следствие просило назначить запрет определенных действий Ирине Волковой, которой инкриминируют оскорбление чувств верующих из-за снимка в стрингах и футболке. Суд счел доводы предположительными.

- Мужчина напал на пассажиров с ножом в метро в пригороде Токио. Он также устроил поджог в вагоне. По последним данным агентства Kyodo, пострадали десять человек.

- Трем московским барам грозят закрытие или штраф за дискотеки в нерабочие дни. Это заведения "Бар, которого нет", "Old Town" и "Punk Fiction".

- Девять российских туристов пострадали в ДТП в Анталье. Автобус по пути в аэропорт выехал на встречную полосу и перевернулся. В больнице остаются четверо россиян.

- Хорват Марин Чилич выиграл теннисный турнир в Петербурге.