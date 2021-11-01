В челябинском Троицке в водопроводе повысилось содержание аммиака

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Челябинской области в городе Троицк на несколько часов прекратили подачу воды населению, поскольку в реке Уй выросло содержание аммиака в воде, сообщила городская администрация.

Чиновники рассчитывают, что перерыв продлится четыре-пять часов. Подачу воды прекратили профилактически, чтобы избежать отравлений. За несколько часов до этого чиновники просили горожан пить только кипяченую воду.

"Причины ухудшения качества воды устанавливаются", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

В Троицке живут более 73 тысяч человек.