Прокуроры выяснят, как аммиак попал в водопровод челябинского Троицка

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Челябинской области сообщила, что вместе с сотрудниками контролирующих органов выясняет, откуда в реке Уй, источнике питьевой воды для Троицка, появилось избыточное содержание аммиака.

По результатам проверки прокуроры дадут оценку исполнению природоохранного законодательства.

В Троицке 1 ноября на несколько часов перекрывали водопровод из-за превышения в воде содержания аммиака. В мэрии города "Интерфаксу" уточнили, что вечером в понедельник водоснабжение было восстановлено. Роспотребнадзор должен к вечеру вторника предоставить результаты анализа проб воды из реки. Мэрия попросила надзорные структуры помочь установить источник утечки загрязняющих веществ.

"Пока не получен анализ по составу воды, мы рекомендовали не употреблять некипяченую воду. К домам и на соцобъекты также организован подвоз воды", - сказали в пресс-службе горадминистрации.