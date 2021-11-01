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В храмы-музеи Петербурга перестали пускать без QR-кодов о вакцинации

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Кронштадтский Морской собор начал запрашивать QR-коды о вакцинации от коронавируса на входе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центральном военно-морском музее, филиалом которого является храм.

"У всех на входе спрашивают QR-коды, потому что это объект культуры, и для его посещения они требуются", - сообщил начальник отдела научно-просветительской работы музея Сергей Лясковский.

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Он добавил, что музей готов выслушать аргументы представителей Церкви об упрощенном доступе прихожан на службы, так как в соборе проходят и богослужения, в связи с чем в правилах может появиться уточнение. "Наши мероприятия мы будем проводить только по QR-кодам", - подчеркнул представитель музея.

По его словам, пока прецедентов с недопуском посетителей в собор не было.

Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор", куда входит и храм Спаса-на-Крови, тоже ввел временные правила с 30 октября: допуск посетителей по QR-коду или справке о медотводе от прививки.

О каких-либо исключениях для посетителей церковных служб во временных правилах не упоминается.

Петербург

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