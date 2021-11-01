На очных совещаниях в аппарате правительства РФ теперь будут требовать QR-код

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В аппарате правительства РФ введены требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Там пояснили, что участникам таких мероприятий теперь необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание.

Требование введено "в русле мер, которые принимаются в РФ и в мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией", пояснили в пресс-службе правительства.

Как сообщил пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков, "на данный момент уровень вакцинации среди сотрудников аппарата правительства составляет более 80%, примерно такой же показатель среди сотрудников федеральных органов власти".

"Тем не менее, мы считаем важным придерживаться необходимых мер для обеспечения максимальной безопасности участников мероприятий, которые проходят в правительстве в очном формате", - сказал Беляков.