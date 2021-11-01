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Спрос на газ в РФ в октябре вырос на 30%, сократив ресурсы для экспорта

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Рост потребления газа "Газпрома" на российском рынке, который является для концерна главным приоритетом, в октябре 2021 года к октябрю 2020 года составил порядка 30% после такого же показателя роста в сентябре, следует из данных "Газпрома".

Как следует из данных компании, в октябре поставки на рынок РФ составили порядка 22 млрд куб. м после 17,1 млрд годом ранее. В сентябре пропорция была 15 млрд куб м и 11,5 млрд куб м соответственно.

Компания сообщила, что за январь-октябрь 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 422,6 млрд куб. м газа. Это на 15,8% (на 57,7 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 17,2% (на 28,8 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 158,8 млрд куб. м, что на 10,4% (на 14,9 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 110,4%), Германию (на 23,4%), Италию (на 15,4%), Румынию (на 272,2%), Сербию (на 101,7%), Болгарию (на 51,9%), Польшу (на 9,5%), Грецию (на 16,3%), Финляндию (на 13,6%).

"К настоящему моменту экспорт "Газпрома" в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год, в частности в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию", - отмечает "Газпром".

"Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Так, 31 октября поставки по заявке китайской стороны достигли нового рекордного уровня и более чем на 19% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", – также сообщает компания.

Газпром

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