Поставки "Газпрома" на рынок РФ в начале ноября выросли на 7%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Холодная погода в России поддерживает высокий спрос на газ внутри страны.

Как следует из данных "Газпрома", за половину ноября 2021 года компания нарастила поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 7% - до 850 млн кубометров в среднем за сутки. В сентябре и октябре этот рост был на уровне 30%.

В России по-прежнему сохраняется холодная погода - средняя температура воздуха за первые 14 дней ноября на 1 градус ниже, чем в прошлом году. В октябре было на 1,3 градуса холоднее, чем годом ранее. В сентябре было на 2,8 градуса холоднее.

Исторический сезонный график температур по России предусматривает с середины ноября дальнейшее серьезное понижение температуры воздуха.

В то же время "Газпром" по сумме за последние 12 месяцев (16 ноября - 31 декабря 2020 года и 10,5 месяцев 2021) добыл уже 513 млрд куб. м газа. Это максимум с 2011 года (513,16 млрд куб. м), который вот-вот будет преодолен.

С 1 января по 15 ноября 2021 года концерн, по предварительным данным, добыл 445 млрд куб. м газа. Это на 15,2% (на 58,8 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 16,5% (на 29,6 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 164,8 млрд куб. м, что на 8,3% (на 12,7 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 98,1%), Германию (на 19,6%), Италию (на 18,3%), Румынию (на 247,1%), Сербию (на 92,9%), Болгарию (на 48,2%), Польшу (на 7,3%), Грецию (на 13,7%), Словению (на 53,3%), Финляндию (на 10,8%).

"К странам, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию), добавились Германия и Италия - крупнейшие потребители российского газа в Европе", - комментирует компания.

Компания также отмечает (не приводя конкретных показателей): "Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства "Газпрома" более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума - были выше на 35,4% суточных обязательств "Газпрома".

Российский концерн также продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.