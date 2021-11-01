Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин отметил четкость работы системы предупреждения о ракетном нападении

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В России система предупреждения о ракетном нападении работает четко и эффективно, отметил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями предприятий оборонной промышленности.

По словам главы государства, оба компонента этой системы - орбитальная группировка спутников и наземная РЛС - "гарантированно определяют пуски баллистических ракет, своевременно определяют их параметры и оповещают центры боевого управления войск".

Президент также напомнил участникам совещания, что некоторые государства не оставляют попыток сломать имеющийся у них с Россией стратегический паритет, "в том числе, с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ".

"Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать", - заверил Путин.

"Есть планы США, известные всем, по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу", - сказал также он.

По его словам, Россия реагирует на интенсивность полетов самолетов НАТО у границ и заходы кораблей с высокоточным оружием в Балтийское и Черное моря. Путин отметил, что очередной американский корабль зашел в Черное море, и добавил: "Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".

На совещании глава государства предложил обсудить вопросы укрепления Воздушно-космических сил России, от боеготовности и оснащенности которых "напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета".

1 ноября 6-й оперативный флот США сообщил, что в Черное море направляется американский командно-штабной корабль USS Mount Whitney. Он уже прошел пролив Дарданеллы и в настоящее время находится в Мраморном море.

30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, российские военные сразу начали слежение за ним.

USS Mount Whitney - флагман 6-го оперативного флота США. Он предназначен для управления и координации действий ВМС, располагает многочисленными приборами для ведения радиоэлектронной разведки, наблюдения за воздушной, надводной, подводной обстановкой в интересах боевых кораблей. Корабль может передавать и принимать большие объемы данных в любую точку Земли через защищенные каналы связи. Все это позволяет американскому командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США.

В прошлом корабль уже неоднократно заходил в Черное море, в частности, в 2008, 2011 и 2016 годах.

Владимир Путин Минобороны Европа США НАТО Черное море

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В ближайшее время в РФ начнут использоваться лекарства от коронавируса

Пандемия коронавируса

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Депутату Госдумы грозит исключение из партии за голосование против бюджета

Дело журналиста Ивана Сафронова

Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены

Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены

За убийство двух девочек в Туве арестовали находившегося в розыске рецидивиста

Пандемия коронавируса

На очных совещаниях в аппарате правительства РФ теперь будут требовать QR-код

Пандемия коронавируса

Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся

Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся
Пандемия коронавируса

Ленобласть признает QR-коды импортных вакцин для музеев и театров

Правительство утвердило стратегию низкоуглеродного развития РФ до 2050 года

Песков счел вырванными из контекста слова Мурашко о применении "Спутника Лайт"

Песков счел вырванными из контекста слова Мурашко о применении "Спутника Лайт"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });