Путин отметил четкость работы системы предупреждения о ракетном нападении

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В России система предупреждения о ракетном нападении работает четко и эффективно, отметил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями предприятий оборонной промышленности.

По словам главы государства, оба компонента этой системы - орбитальная группировка спутников и наземная РЛС - "гарантированно определяют пуски баллистических ракет, своевременно определяют их параметры и оповещают центры боевого управления войск".

Президент также напомнил участникам совещания, что некоторые государства не оставляют попыток сломать имеющийся у них с Россией стратегический паритет, "в том числе, с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ".

"Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать", - заверил Путин.

"Есть планы США, известные всем, по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу", - сказал также он.

По его словам, Россия реагирует на интенсивность полетов самолетов НАТО у границ и заходы кораблей с высокоточным оружием в Балтийское и Черное моря. Путин отметил, что очередной американский корабль зашел в Черное море, и добавил: "Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".

На совещании глава государства предложил обсудить вопросы укрепления Воздушно-космических сил России, от боеготовности и оснащенности которых "напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета".

1 ноября 6-й оперативный флот США сообщил, что в Черное море направляется американский командно-штабной корабль USS Mount Whitney. Он уже прошел пролив Дарданеллы и в настоящее время находится в Мраморном море.

30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, российские военные сразу начали слежение за ним.

USS Mount Whitney - флагман 6-го оперативного флота США. Он предназначен для управления и координации действий ВМС, располагает многочисленными приборами для ведения радиоэлектронной разведки, наблюдения за воздушной, надводной, подводной обстановкой в интересах боевых кораблей. Корабль может передавать и принимать большие объемы данных в любую точку Земли через защищенные каналы связи. Все это позволяет американскому командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США.

В прошлом корабль уже неоднократно заходил в Черное море, в частности, в 2008, 2011 и 2016 годах.