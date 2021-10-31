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В США и Европе "обеспокоились" наращиванием сил РФ у границы с Украиной

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Возобновившееся наращивание российских войск вблизи украинской границы вызвало озабоченность у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что перемещение войск вновь вызвало обеспокоенность, возникшую ранее в апреле, когда крупнейшее за последние годы наращивание российских войск вблизи границы с Украиной вызвало международный резонанс.

Официальные лица в Соединенных Штатах и Европе начали замечать эти перемещения после того, как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией, известные как "Запад 2021" в середине сентября. По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующейся в сибирском городе Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками вблизи украинской границы.

Украинские официальные лица рассматривают такие шаги как способ для Москвы сохранить ситуацию напряженной и неопределенной.

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США Россия Украина

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