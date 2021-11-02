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МВД призвало отказаться от участия в несогласованных акциях в выходные

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - МВД РФ в связи с информацией о запланированных на 4-7 ноября несогласованных акциях в ряде регионов России напоминает о существующей ответственности и коронавирусных ограничениях.

"В подразделения МВД России поступает информация о запланированных на 4-7 ноября несогласованных публичных мероприятиях в ряде субъектов Российской Федерации. Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Органами власти субъектов Российской Федерации приняты правовые акты, запрещающие проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность", - сообщает министерство.

В МВД призвали граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях и соблюдать действующие ограничения.

"Если ваши несовершеннолетние дети или другие родственники высказывают намерения пойти на несогласованные публичные мероприятия в качестве участников либо зрителей, предупредите их о негативных последствиях такого поступка", - сказали в министерстве.

"МВД России готово в полном объеме обеспечить правопорядок на всей территории страны, не допустить осложнения оперативной обстановки. Любая провокация в отношении сотрудников полиции будет пресечена и получит соответствующую правовую оценку", - предупредили в ведомстве.

Там напомнили, что в случае, если действия организаторов и участников акций приведут к возникновению массовых беспорядков, они будут привлечены к уголовной ответственности.

МВД РФ

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