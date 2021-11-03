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Организатора "Русского марша" арестовали на 10 суток за неповиновение полиции

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы назначил десять суток административного ареста организатору "Русского марша" Никите Зайцеву, которого задержали в столице накануне за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

МоскваОдин из организаторов "Русского марша" арестован на 15 сутокЧитать подробнее

В пресс-службе суда "Интерфаксу" в среду сообщили, что он признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции).

Накануне Зайцев сообщил о своем задержании за то, что он не показал паспорт сотруднику полиции.

Ранее сообщалось, что представители организационного комитета "Русского марша" направили в мэрию Москвы уведомление о проведении акции 4 ноября в центре столицы.

Во вторник столичная прокуратура и МВД предупредили об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях в День народного единства.

Москва Никита Зайцев

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