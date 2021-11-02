Три женщины с COVID-19 скончались после родов в Воронежской области

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Три случая смерти рожениц от коронавируса зафиксировано в Воронежской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"У женщин были сопутствующие патологии, их возраст от 30 до 35 лет. Женщины заболели СOVID-19 во время беременности", - сказали в пресс-службе. В департаменте уточнили, что их дети родились здоровыми.

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Воронежской области скончалось 7 330 человек с COVID-19.

За прошедшие сутки в регионе выявлен 801 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего - 155 836 случаев.