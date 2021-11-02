Работникам в РФ выплатили 6 млрд руб. задолженности по зарплате за 9 месяцев 2021 г.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 6 млрд рублей задолженности по заработной плате было погашено в РФ за 9 месяцев текущего года, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Так за 9 месяцев 2021 года по результатам надзорно-контрольных мероприятий гострудинспекций погашена задолженность по заработной плате в размере 6 млрд 253 млн рублей перед 203 тыс. работников", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

Там добавили, что вопрос о ситуации с задолженностью по заработной плате и предпринимаемых мерах по ее снижению обсуждался на заседании рабочей группы.

В сообщении приводятся данные Росстата, согласно которым по состоянию на 1 октября 2021 года суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 369 млн рублей, по сравнению с 1 января 2021 года размер задолженности уменьшился на 259,3 млн рублей или почти на 16%.

"По видам экономической деятельности основная задолженность сложилась в обрабатывающем производстве - 41,9%, строительстве - 17,2%, сельском хозяйстве, охоте, лесозаготовках - по 12,7%, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг - 6,3%, транспорте - 6%, добыче полезных ископаемых - 5,3%", - уточняется в сообщении.

Там также говорится, что в целях погашения задолженности по зарплате в большинстве регионов при активном содействии территориальных органов Роструда организована работа межведомственных комиссий по выявлению и погашению задолженности.