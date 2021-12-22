Росстат сообщил об ускорении падения долгов по зарплате в ноябре до 6,4%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2021 года составила 1 257,1 млн рублей, сообщил Росстат.

Задложенность сократилась за ноябрь на 6,4% после снижения в октябре на 1,9%, роста в сентябре на 3,1%, снижения в августе на 13,7%, увеличения на 1,8% в июле, снижения на 4,7% в июне, роста на 2,2% в мае, снижения на 10,3% в апреле, на 4,1% в марте, на 3,6% в феврале и роста на 15% в январе.

Задолженность считается по данным, представленным организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 527,9 млн рублей (42%), в 2020 году - 173,2 млн рублей (13,8%), в 2019 году и ранее - 556 млн рублей (44,2%).

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря составила 1 253 млн рублей, по сравнению с 1 ноября она уменьшилась на 6,5%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила на 1 декабря 4,1 млн рублей (рост на 15,1%). В том числе размер долга федерального бюджета на 1 декабря составил 1,7 млн рублей (показатель за месяц практически не изменился), долг бюджетов субъектов отсутствовал, долг местных бюджетов составил 2,4 млн рублей (увеличение на 28,9%).

Задолженность по заработной плате на 1 декабря 2021 года имели 18,1 тысячи работников обследуемых организаций (численность снизилась за месяц на 7%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 46,3%; строительство - 15,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 8,6%; транспорт - 7,9%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 6,1%; добыча полезных ископаемых - 6%.