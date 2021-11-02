Депутат ЕР Марченко заявил, что останется в Думе в случае исключения из фракции

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Евгений Марченко не будет вступать в другую фракцию после потенциального исключения из фракции "Единой России" в Госдуме.

"Если меня исключат и из фракции, тогда останусь сам по себе, как депутат-одномандатник. Я остаюсь в Думе, мандат у меня забрать не могут", - сказал Марченко "Интерфаксу".

Он отметил, что исключение из партии ни в коей мере не ущемляет его в правах как депутата, "могу выступать, писать запросы, выносить законопроекты напрямую".

"Значит, будет такой формат работы. Даже если исключают из фракции, мне не надо будет выстраивать с ними отношения. Буду голосовать сердцем в интересах своего одномандатного округа, Петербурга. Какие-то тактические союзы, видимо, буду заключать, в интересах своего региона. Появится более широкий простор для переговоров", - сказал Марченко.

Он напомнил, что депутат от "Справедливой России" Анатолий Аксаков проголосовал за проект бюджета, хотя вся фракция - против.

"Но никто у него над головой шпаги не ломает. (В "Единой России" - ИФ) перебарщивают - мое мнение", - отметил Марченко.

Голосовал против

Ранее президиум генсовета "Единой России" исключил Марченко из партии и рекомендовал исключить из думской фракции. В пресс-службе партии отмечали, что Марченко, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую "трехлетку", нарушил нормы устава и положение о фракции "Единой России".

Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев сообщил журналистам, что фракция соберётся и обсудит вопрос об исключении Марченко, но "не ранее, чем на следующей неделе, поскольку сейчас почти все наши депутаты находятся в регионах".

До этого в Госдуме оставался единственный депутат, не присоединившийся ни к одной фракции - Оксана Дмитриева.