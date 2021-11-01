Депутату Госдумы грозит исключение из партии за голосование против бюджета

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить из партии депутата Госдумы Евгения Марченко за то, что он проголосовал против принятия проекта бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии, замсекретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.

Комиссия сочла, что Марченко нарушил партийный устав и положение о фракции. В уставе "Единой России" говорится, что депутат должен поступать в соответствии с решениями центральных органов партии.

На заседании фракции 25 октября единороссы решили единогласно поддержать законопроект о бюджете. По словам Ревенко, тогда Марченко не возражал против этого ни устно, ни письменно.

Уже после голосования Марченко объяснил, что проголосовал против, поскольку ему не дали возможности задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге.

"Это объект Минздрава, на отработку вопроса о нем было достаточно времени перед первым чтением. При этом всегда есть возможность внести поправки ко второму чтению, а не голосовать против документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы "Единой России", предложения в которую направляли жители регионов, и поручения президента", - отметил Ревенко.

Первый замруководителя фракции Вячеслав Макаров сообщил, что связался с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрием Ивановым и тот сказал, что не общался с Марченко по поводу строительства педиатрического центра.

По словам единороссов, Марченко объяснил, что возможности задать вопрос у него якобы не было ни во время обсуждения проекта бюджета на фракции, ни непосредственно при его рассмотрении в первом чтении. Руководство фракции и Госдумы о своей инициативе он заранее не уведомлял, несмотря на наличие такой возможности у каждого депутата, сказали в пресс-службе фракции.

"Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения - придерживаться коллегиальной позиции. Что касается фракционной работы - поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Госдумой", - объяснил Ревенко.

Председатель партийной комиссии по этике Валентина Терешкова сообщила, что решение исключить Марченко из партии комиссия приняла единогласно.

Теперь этот вопрос рассмотрит президиум Генсовета партии.