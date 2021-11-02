Эксперт Минздрава выступил против выдачи QR-кодов неофициально переболевшим COVID

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Люди, заболевание которых коронавирусом не было подтверждено, не должны официально признаваться переболевшими, считает главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"К сожалению, я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды и так далее. Но эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно. Перенесшими ковид принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено - они имеют иммунитет", - сказал Чуланов журналистам во вторник.

При этом переболевшие коронавирусом спустя полгода должны получить прививку от COVID-19, как при повторной вакцинации, напомнил инфекционист.