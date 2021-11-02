Совладелец "Москапстроя" заочно арестован по делу о многомиллионном мошенничестве

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца компании "Москапстрой" Максима Щербакова, обвиняемого по уголовному делу о хищении порядка 600 млн рублей на контракте с "Роскосмосом".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Щербаков будет арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.

В Басманном суде "Интерфаксу" подтвердили, что во вторник следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Щербакова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Щербаков - фигурант уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему заочно предъявлено соответствующее обвинение.

По данным источника, уголовное дело было возбуждено в 2019 году следственным комитетом.

Следствие установило, что "Москапстрой" получил от Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (входит в госкорпорацию "Роскосмос") субподряд на проведение огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей в подмосковном Сергиевом Посаде, стоимостью 630 млн рублей, сказал собеседник агентства.

По его данным, стоимость проведенных исследований составила порядка 50 млн рублей, остальные средства были похищены.

Первоначально Щербаков проходил по делу свидетелем и примерно год назад скрылся за рубежом, добавил источник.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Щербакову принадлежит 50% в "Москапстрое". В настоящее время компания проходит процедуру банкротства.