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Задымление произошло на шахте "Байкаимская" в Кузбассе

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Рабочих шахты "Байкаимская" в Кузбассе эвакуировали из-за задымления, сообщил "Интерфаксу" источник в службах "Кузбассразрезугля".

"Задымление зафиксировано в штреке шахты. На поверхность экстренно подняты порядка 60 рабочих", - сказал источник.

По предварительным данным пострадавших нет.

"Кузбассразрезуголь" занимает 2-е место в России по объемам добычи угля. В его состав входят угольные разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля - шахта "Байкаимская".

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