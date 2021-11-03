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Единственная шахта "Кузбассразрезугля" приостановила работу из-за задымления

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Шахта "Байкаимская" (входит в АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь", КРУ, предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, УГМК) приостановила работу из-за задымления.

Как уточнила "Интерфаксу" в КРУ, приостановлены угледобыча и проходка.

В свою очередь в УГМК "Интерфаксу" ранее сообщили о задымлении флангового конвейерного ствола "Байкаимской". Соответствующая информация поступила диспетчеру в 7:08 по местному времени (3:08 по московскому). "Люди выведены. Работает ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть - ИФ), организован штаб. Причины задымления выясняются", - сказал представитель УГМК.

"Кузбассразрезуголь" занимает второе место в России по объемам добычи угля. В его состав входят угольные разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля - шахта "Байкаимская".

Кузбассразрезуголь

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