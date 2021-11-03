Минобороны отправит из Петербурга в Подмосковье более 220 медиков на борьбу с СOVID

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Военно-медицинской академии имени Кирова (Санкт-Петербург) завершена подготовка первого медицинского отряда численностью свыше 220 военнослужащих к отправке в Подмосковье для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщает Минобороны РФ.

"Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны России. В ближайшие дни военные медики будут доставлены в Московскую область бортами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

В составе первой группы военнослужащих будут врачи-инфекционисты, а также средний и младший медицинский персонал из академии. "К лечению больных и оказанию помощи также будут привлечены курсанты академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры", - отмечает Минобороны.

По его данным, "допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию". "Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии", - сказано в пресс-релизе.

Работа военных медиков будет организованна посменно, сутки через двое. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых личного состава планируется на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Подмосковья.

"В дальнейшем спланировано наращивание группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре", - сообщает Минобороны.