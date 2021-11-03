В России за сутки умерли 1 189 пациентов с COVID-19

Это новый антирекорд, заболели еще 40 443 человека

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 443 случая, умерли 1 189 пациентов - это максимум за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Рост смертности в РФ начался c конца сентября, практически совпав с новым эпидемическим подъемом заболеваемости COVID-19. Больше всего пациентов скончались в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 86, в Московской области - 53.

В Москве за сутки выявлено 6 827 новых случаев (о 5 736 сообщалось в среду), в Петербурге - 3 269 заболевших, в Московской области - 2 744.

Еще 1 569 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 807 - в Нижегородской области, 800 - в Воронежской области, 741 - в Крыму, 721 - в Свердловской области, 709 - в Красноярском крае, 708 - в Пермском крае, 673 - в Башкирии, 644 - в Ростовской области, 624 - в Саратовской области, 595 - в Смоленской области.

Кроме того, 565 случаев - в Ульяновской области, 552 - в Омской области, 531 - в Челябинской области, 501 - в Брянской области, 491 - в Иркутской области, 484 - в Алтайском крае, 466 - в Ставропольском крае, 464 - в Архангельской области, 449 - в Волгоградской области, 444 - в Хабаровском крае, 408 - в Липецкой области, 405 - в Оренбургской области.

В Тверской области выявили 397 новых случаев COVID-19, в Удмуртии - 393, в Коми - 390, в Ленинградской области - 384, в Пензенской области - 381, в Вологодской области - 375, в Новосибирской области - 368, в Забайкальском крае - 365, в Белгородской области - 358, в Курской области - 354. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 633 тыс. 643 случая заражения коронавирусной инфекцией, 242 060 умерших и 7 млн 445 тыс. 438 выписанных, в том числе 32 807 выписаны за последние сутки.