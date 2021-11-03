В Магаданской области сухая трава загорелась в тундре в 15-градусный мороз

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Природный пожар возник на территории тундры в Магаданской области, где при отсутствии снега в 15-градусный мороз загорелась сухая трава.

"Обычно в это время года тундра засыпана снегом, поэтому такие пожары возникают крайне редко", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что сухая трава загорелась вблизи поселка Радужный Ольского района. Ближайшие водоемы замерзли и не могут использоваться для тушения.

Тем временем пресс-служба Главного управления МЧС по Магаданской области сообщает, что кромка огня движется в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта Радужный. "Пожар находится на расстоянии 12 км от поселка. Угрозы населенному пункту нет, предельно-допустимая концентрация химических веществ не превышена", - говорится в сообщении.

Задействованы силы и средства департамента лесного хозяйства, пожарно-спасательного центра Магаданской области.

В свою очередь Авиалесохрана сообщает, что всего на территории РФ действует пять лесных пожаров, из которых три - в Еврейской автономной области. Огнем пройдено 63 гектара.