Для тушения тундры на Колыме задействуют бульдозеры и беспилотники

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - МЧС России сообщило, что направило дополнительную группировку пожарных на высокопроходимой технике тушить горящую траву в тундре у поселка Радужный в Ольском районе Магаданской области.

Пожар тушат 33 человека и 8 единиц техники, в том числе бульдозеры компании "Колымаэнерго". Проведена опашка линий электропередач, угрозы распространения огня нет, заверили в ведомстве. Для контроля за развитием ситуации используются беспилотники.

"Кромка огня движется в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта Радужный. Пожар находится на расстоянии 12 км от поселка, угрозы населенному пункту нет, предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена", - отмечается в сообщении.

За ситуацией следят сотрудники МЧС, департамента лесного хозяйства и пожарно-спасательного центра Магаданской области.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", у поселка Радужный при отсутствии снега в мороз загорелась сухая растительность, а вода в ближайших водоемах замерзла.

"Обычно в это время года тундра засыпана снегом, поэтому такие пожары возникают крайне редко", - отметил собеседник агентства.