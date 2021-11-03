The Lancet опубликовал исследование о хорошем иммунном ответе после "Спутника Лайт"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" вызвала хороший гуморальный и клеточный иммунный ответ и показала высокую безопасность как среди переболевших, так и среди ранее не сталкивавшихся с COVID-19 людей, следует из результатов I-II фаз клинических испытаний, опубликованных в медицинском журнале The Lancet, сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Исследование безопасности и иммуногенности вакцины "Спутник Лайт" подтверждает, что препарат формирует сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ как в группе серонегативных (лица, ранее не сталкивавшиеся с коронавирусом), так и в группе серопозитивных (переболевшие лица)", - говорится в сообщении фонда.

При этом серьезных побочных эффектов у участников исследования зафиксировано не было, отметили в РФПИ.

Такие предварительные данные были получены при наблюдении за 110 добровольцами в возрасте от 18 до 59 лет спустя 42 дня после вакцинации, у 13 из них антитела к коронавирусу были обнаружены еще до проведения испытания.

На протяжении всего периода наблюдений уровни специфических IgG антител у 13 добровольцев с ранее приобретенным иммунитетом были выше, чем у остальных участников исследования.

Также в ходе испытаний была проверена нейтрализующая способность плазмы добровольцев против штаммов "альфа" и "бета". Она оказалась "не сильно, но статистически значимо" ниже, чем против оригинального "уханьского" COVID-19, подобных результатов ученые ожидают и против "дельта" штамма, исходя из исследований двухкомпонентного "Спутника V", следует из статьи.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26). После регистрации 6 мая в России ее одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Камбоджа, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, ОАЭ, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан. Ещё в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.