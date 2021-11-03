Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минпромторг заверил в бесперебойном производстве "Спутника Лайт"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В России нет перебоев с производством однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", о дефиците которой заявили в ряде регионов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

"На текущий момент в гражданском обороте (на складах производителей и в субъектах) находится более 16 млн доз вакцины "Спутник Лайт", производственные площадки работают ритмично", - сказали в Минпромторге на запрос агентства.

В министерстве уточнили, что всего произведено (накопленным итогом) 72,7 млн доз вакцины "Спутник Лайт".

Ранее власти нескольких регионов, в том числе Петербурга, Красноярского края, Воронежской, Свердловской и Калининградской областей заявили о дефиците или отсутствии вакцины "Спутник Лайт".

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января. Используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V"), которая используется в основном для повторной вакцинации и вакцинации граждан, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Спутник Лайт Минпромторг

Новости по теме

Новости

Число жертв отправления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 35

Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя

Минсельхоз распределит квоты на экспорт зерна по образцу прошлого года

Минсельхоз распределит квоты на экспорт зерна по образцу прошлого года
Пандемия коронавируса

Режим нерабочих дней продлили в Челябинской области до 12 ноября

Организатора "Русского марша" арестовали на 10 суток за неповиновение полиции

ГИБДД проведет массовые проверки в ноябрьские праздники

ГИБДД проведет массовые проверки в ноябрьские праздники

В Кремле сообщили о целесообразности общения Путина и Байдена

В Кремле заявили, что решения о продлении нерабочих дней не принимали

В Кремле заявили, что решения о продлении нерабочих дней не принимали

В России за сутки умерли 1 189 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 1 189 пациентов с COVID-19

The Lancet опубликовал исследование о хорошем иммунном ответе после "Спутника Лайт"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });