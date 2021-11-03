Минпромторг заверил в бесперебойном производстве "Спутника Лайт"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В России нет перебоев с производством однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", о дефиците которой заявили в ряде регионов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

"На текущий момент в гражданском обороте (на складах производителей и в субъектах) находится более 16 млн доз вакцины "Спутник Лайт", производственные площадки работают ритмично", - сказали в Минпромторге на запрос агентства.

В министерстве уточнили, что всего произведено (накопленным итогом) 72,7 млн доз вакцины "Спутник Лайт".

Ранее власти нескольких регионов, в том числе Петербурга, Красноярского края, Воронежской, Свердловской и Калининградской областей заявили о дефиците или отсутствии вакцины "Спутник Лайт".

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января. Используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V"), которая используется в основном для повторной вакцинации и вакцинации граждан, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.