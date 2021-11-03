Путин 4 ноября примет участие в заседании Высшего госсовета РФ и Белоруссии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 4 ноября примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства с Белоруссией, которое пройдет в формате видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

На заседании должен быть утвержден документ "Основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающий 28 отраслевых союзных программ, а также обновлення военная доктрина и концепция миграционной политики Союзного государства.

Участники заседания также проанализируют результаты торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2020 году и в первом полугодии 2021 года и проверят ход выполнения ранее принятых решений.