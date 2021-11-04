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Минобрнауки разберется в причинах задержания в Дании судна "Академик Иоффе"

Минобрнауки разберется в причинах задержания в Дании судна "Академик Иоффе"
"Академик Иоффе"
Фото: Институт океанологии РАН

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования РФ изучает детали инцидента, в результате которого российское судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии РАН, было задержано в Дании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что посольство России в Дании также находится во взаимодействии с властями этой страны.

В четверг стало известно, что в Дании на рейде порта Скаген после возвращения из экспедиции задержано российское научное судно "Академик Иоффе".

По данным посольства РФ в Дании, задержание судна произошло в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с прежней деятельностью "Академика Иоффе". Диппредставительство получило копии судебных решений.

Минобрнауки РФ Академик Иоффе

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