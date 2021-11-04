Что произошло за день: четверг, 4 ноября

Обновленный антирекорд по числу умерших от COVID в России, задержание судна "Академик Иоффе", перенос IPO "Делимобиля"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России от коронавируса за сутки умерли 1 195 человек. Это очередной антирекорд. Заболели еще 40 217 человек.

- Страны ОПЕК+ сохранили план по росту нефтедобычи на 400 тыс. б/с в декабре. Следующее заседание министров стран ОПЕК+ запланировано на 2 декабря.

- Александр Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ с РФ. Президент Белоруссии поставил свою подпись на документе в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, который прошел по видосвязи. Перед этим декрет был завизирован президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе заседания также была утверждена обновленная военная доктрина.

- Стало известно о задержании в Дании научного судна "Академик Иоффе". По данным посольства РФ в Дании, задержание корабля, который используется Институтом океанологии РАН, произошло в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Минобрнауки РФ намерено разобраться в причинах случившегося.

- Газопровод "Ямал-Европа" возобновляет прокачку в прямом направлении после пяти дней работы в реверсном режиме.

- "Делимобиль" перенес IPO. По данным источника, организаторы сообщили потенциальным инвесторам, что решение связано с рыночными условиями.

- Максим Галкин попал в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины. Причины не раскрываются.

- Алексей Резников стал министром обороны Украины. Его кандидатуру Верховная рада поддержала после отставки Андрея Тарана.