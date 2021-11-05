В Ленинградской области не будут продлевать режим нерабочих дней

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Ленинградская область возвращается к рабочим дням 8 ноября, введенные ранее ограничения сохранятся, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что соответствующее решение принял губернатор области Александр Дрозденко.

С понедельника все предприятия торговли вернутся в прежний режим работы с ограничениями, которые действовали до начала нерабочей недели. В частности, возобновят работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена.

В сфере услуг и развлечений сохранятся требования ко входу по QR-кодам.

Учебные заведения возобновят работу в прежнем режиме.

Ограничения будут сниматься по мере увеличения коллективного иммунитета в регионе.

Нерабочие дни в Ленинградской области были объявлены с 30 октября по 7 ноября. На этот период в регионе закрылись крупные торговые центры, ночные клубы, дискотеки и образовательные кружки.

С 30 октября в театрах, музеях, кинотеатрах, кафе и ресторанах была введена система QR-кодов.