В Ленинградской области отменили QR-коды для ряда общественных мест

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отменил доступ по QR-кодам для учреждений, у которых есть паспорта коллективного иммунитета о вакцинации большинства сотрудников, сообщила пресс-служба правительства региона.

В частности, отменяется система QR-кодов для фитнес-клубов, стоматологических клиник, бань, бассейнов и кинотеатров, которые имеют паспорта коллективного иммунитета. Также теперь не нужно предварительно записываться на тренировки в фитнес-центры.

Дрозденко также разрешил проводить мероприятия численностью до 50 человек, если у участников есть антиковидные документы. На более многочисленные собрания потребуется разрешение Роспотребнадзора.

Ночным клубам и дискотекам разрешили работать, но только до 23:00 и с допуском по QR-кодам или отрицательным ПЦР-тестам.

Паспорта коллективного иммунитета для учреждений здравоохранения, образования и соцзащиты теперь будут выдаваться при прохождении полной вакцинации (или подтверждения заболевания в течение последних 6 месяцев) 95% сотрудников.

В Ленобласти система QR-кодов для посещения объектов развлечений и досуга, таких как кинотеатры, театры и концертные организации, передвижные цирки-шапито, гостиницы, бассейны, спортивные организации и музеи, действовала с 30 октября. Работа ночных клубов, дискотек, концертных организаций была запрещена, как и проведение массовых мероприятий.

В организациях общественного питания, салонах красоты, косметических салонах и парикмахерских ограничили заполняемость посадочных мест: в "красной" зоне заполняемость не должна была превышать 50%, в "желтой" - не более 75%. Ресторанам и кафе "красной" и "желтой" зон с 2:00 до 6:00 разрешали обслуживать посетителей исключительно навынос или с доставкой на дом.

В "красной зоне" по эпидобстановке в регионе находятся Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Киришский районы, Сосновый Бор, Подпорожский и Лодейнопольский районы. В "желтой" зоне - Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский и Волховский районы.