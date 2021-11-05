Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой помощи Облучья в знак протеста

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает недопустимым отказ медработников от оказания помощи больным в знак протеста, так он прокомментировал увольнение всего коллектива скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области, сообщила в пятницу пресс-служба ассоциации.

"Национальная медицинская палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь - это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия", - цитирует Рошаля пресс-служба палаты.

Накануне СМИ сообщили о том, что все 15 сотрудников скорой помощи города Облучье написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса. Они продолжат работать до 15 ноября.

В пятницу стало известно об увольнении еще 12 сотрудников скорой помощи села Пашково Облученского района ЕАО по той же причине.

Согласно постановлению главного санитарного врача Еврейской автономной области от 11 октября, 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы в каждом коллективе должны быть привиты вакциной от коронавируса. Руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям предписано организовать проведение вакцинации сотрудников первым компонентом до 15 ноября, вторым - до 15 декабря. Не привитые от COVID-19 к указанному сроку должны быть отстранены от работы или переведены на удаленную работу.

В перечень сфер, работники которых подлежат обязательной вакцинации, также попали торговля, общественное питание, транспорт, индустрия развлечений (кинотеатры, игровые комнаты), жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, оказание бытовых и финансовых услуг.